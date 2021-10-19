Жильцам нового района Петрозаводска обещают «космический вид» на Онежское озеро (ВИДЕО)

Одним из главных преимуществ строящегося в Петрозаводске жилого района «Талоярви. Город у воды» станет вид на Онежское озеро, который будет открываться из окон большинства квартира.

Как это будет выглядеть, можно судить по новому презентационному видеоролику, подготовленному строительной компанией «Баренц Групп».

Жильцы домов смогут гулять по собственному парку и набережной, любоваться «космическим видом на Онежское озеро», говорится в закадровом тексте видео.

Кроме того, покупателям квартир обещают авторскую дизайнерскую отделку холлов, бесшумные лифты, большие парадные и развитую инфраструктуру для спорта и досуга.