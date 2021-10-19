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TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте
16:49, 19 Октября 2021

Жильцам нового района Петрозаводска обещают «космический вид» на Онежское озеро (ВИДЕО)

фото: © karelia_traveling / instagram

Одним из главных преимуществ строящегося в Петрозаводске жилого района «Талоярви. Город у воды» станет вид на Онежское озеро, который будет открываться из окон большинства квартира.

Как это будет выглядеть, можно судить по новому презентационному видеоролику, подготовленному строительной компанией «Баренц Групп».

Жильцы домов смогут гулять по собственному парку и набережной, любоваться «космическим видом на Онежское озеро», говорится в закадровом тексте видео.

Кроме того, покупателям квартир обещают авторскую дизайнерскую отделку холлов, бесшумные лифты, большие парадные и развитую инфраструктуру для спорта и досуга.

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+7 (8142) 331-331 https://goroduvodi.barenz.group
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Презентация Заявка
Почему нас выбирают?

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.

В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.

О проекте