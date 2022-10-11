Жильцы 10 домов в микрорайоне Петрозаводска остались без воды из-за аварии на сетях

На Перевалке из-за повреждения на сетях отключили от холодного водоснабжения 10 домов, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В воскресенье, 23 октября, в 17.40 из-за устранения повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС – Водоканал» отключили холодное водоснабжение на ул. Полярная в домах № 36, 38, 48, 35, 37, 41, 43, 45, на ул. Чкалова, 22, ул. Пархоменко, 9.

Как уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, в понедельник, 24 октября, будут проводиться работы по устранению повреждения.