Житель Карелии исполнил песню "День Победы" на вепсском языке (ВИДЕО)

Информация об этом появилась на официальной странице главы Прионежского района Вадима Сухарева "ВКонтакте".

Сотрудник Шелтозерского вепсского этнографического музея Евгений Фотеев спел "День Победы" на вепсском языке, написал Вадим Сухарев.

В Карелии стартовала акция "День Победы на разных языках", в рамках которой каждый может исполнить легендарную песню на своем родном языке. Для этого надо зайти на сайт pobeda-2020.ru, где размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков).

Участники акции также смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни и разместить его на своих страницах в соцсетях.

Напомним, праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.