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Житель Карелии исполнил песню "День Победы" на вепсском языке (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:23, 08 Мая 2020
фото: © кадр из видео
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Информация об этом появилась на официальной странице главы Прионежского района Вадима Сухарева "ВКонтакте".

Сотрудник Шелтозерского вепсского этнографического музея Евгений Фотеев спел "День Победы" на вепсском языке, написал Вадим Сухарев.

В Карелии стартовала акция "День Победы на разных языках", в рамках которой каждый может исполнить легендарную песню на своем родном языке. Для этого надо зайти на сайт pobeda-2020.ru, где размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков).

Участники акции также смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни и разместить его на своих страницах в соцсетях.

Напомним, праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-05-08 14:47:02
Будем надеяться, шо это натурально вепс, шо это не пятидесятник, словивший "святого духа" и "заговоривший языками" :) шо запросто на фоне оптимизации медицины :)
Проверить-то никак, шо он там как надо поёт:)
новый
2020-05-08 13:30:16
Пофиг. Не знаю ихнего языка. Мало кто знает.
кир
2020-05-08 13:26:28
Молодец. Ливвики тоже хотят на своем наречии услышать.
Гость
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