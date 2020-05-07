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Салюта в День Победы в Петрозаводске не будет

Новости. Общество
13:13, 08 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", в этом году 9 мая в Петрозаводске, городе воинской славы, салюта не будет. Он был отменен вместе со всеми массовыми мероприятиями, посвященными Дню Победы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В администрации города эту информацию подтвердили.  Власти решили не проводить праздничный салют, чтобы не провоцировать петрозаводчан, желающих поближе посмотреть на яркое зрелище.

Салют прогремит 9 мая в 22.00 в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Приказ о праздничном салюте отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

Ранее глава Карелии призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного огня.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-05-08 14:57:47
Пускай Мирошник спляшет с бабкой Валей,и споют про народное бабло.
Leopol'd
2020-05-08 14:55:08
Т. е. сцена на набережной необходима, сцена на пл. Кирова тоже. Там как раз никого не будет. А вот салют, который видно всему городу отменен.
Похоже вирус поражает мозг чиновников, без других симптомов!
тетка
2020-05-08 14:48:04
Если День Победы перенесли на осень, то зачем сейчас тратились на украшения? Осенью снова надо будет украшать? Кто за расходы ответит?
новый
2020-05-08 14:47:46
Да пофиг. Успешные люди будут отдыхать в загородных домах и вкушать солдатскую кашу в крытых беседках. А их 35 % показывает сегодняшний опрос. Нищебродская либерастня будет читать друг другу книжки вслух по интернету натощак. Каждый сверчок знай свой шесток.
Os
2020-05-08 13:48:54
12-го все равно все на работу пойдут к 9 часам, на одних переходах у светофоров будет стоять народу больше, чем на салюте.
кир
2020-05-08 13:24:56
Вирус уже меняет привычный расклад жизни. Годовщины, демонстрации, митинги, юбилеи и мавзолей не нужны. Смелее, смелее, что можно жить по-другому. Потом привыкните.
Беня
2020-05-08 14:38:47
кир, да-да, шесть седьмых населения страны тоже не нужны. кир, а вы уверены входите в "нужную" одну седьмую?
Сам факт отрицания ритуалов говорит о том, шо у управлении крупными социальными системами вы понимаете еще меньше, чем я в настоящей китайской жрачке, которая ползает, уворачивается от вилки и я ее боюсь :)
Человеческая душонка темна, как украинская ночь, в которой "кусками сала" в чернильной тьме особо темных ее закоулках, прячутся жуткие фобии, влажные мечты и наполеоновские планы. И только ритуал может это как-то гармонизировать, потому шо человек существо стадное.
Другими словами: поплясали у костра и жысть подналадилась и пещерный медведь уже и не страшен, взяли копья и обыденно его загрызли. Есть целы народы, которые начинают день с ритуальных плясок у костра. Даже наипрогрессивнейшая часть человечества, его "золотая" одна седьмая - геи- и те регулярно устраивают парады в фешенебельных странах, житью в которых мы завидуем:)
Ведь мы, все такие современные, отличаемся от дикарей только смартфонами. Вощщем с этим утверждением я категорически не согласен. Без ритуала НЕЛЬЗЯ. :)
Нет НИЧЕГО нового на этом свете, чего прежде не было с людями до нас :)
Ткачев
2020-05-08 13:54:58
кир, Ничего не меняется. Пока только на осень переносится.
Серж
2020-05-08 13:17:25
Город украсили , бабло освоили , а салюта не будет . Где логика в черепушках чиновников ? А как же песни петь на балконе ( парфенчиков ) без салюта ? Клоуны .
нетюлень
2020-05-08 14:36:57
Серж, включить по ТВ погромче московский - и петь, если душа просит.
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