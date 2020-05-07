Салюта в День Победы в Петрозаводске не будет

Праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", в этом году 9 мая в Петрозаводске, городе воинской славы, салюта не будет. Он был отменен вместе со всеми массовыми мероприятиями, посвященными Дню Победы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В администрации города эту информацию подтвердили. Власти решили не проводить праздничный салют, чтобы не провоцировать петрозаводчан, желающих поближе посмотреть на яркое зрелище.

Салют прогремит 9 мая в 22.00 в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Приказ о праздничном салюте отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

Ранее глава Карелии призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного огня.