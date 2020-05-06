Артур Парфенчиков: "Я от имени всех жителей Карелии преклоню колено"

Глава республики призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня в Петрозаводске. По словам губернатора, это может повлечь заражение коронавирусом.

Выступая 7 мая во время очередной прямой линии в социальной сети ВКонтакте, Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость соблюдения в Карелии режима всеобщей самоизоляции. Вместе с тем, глава республики заметил, что не видит проблемы в том, чтобы в День Победы люди посетили могилы своих близких и навестили ветеранов.

"Я все-таки утром от имени всех жителей Карелии возложу цветы и преклоню колено", - пообещал губернатор.