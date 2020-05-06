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Артур Парфенчиков: "Я от имени всех жителей Карелии преклоню колено"

Новости. Общество
13:46, 07 Мая 2020
фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"
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Глава республики призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня.

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики воздержаться в День Победы от посещения Вечного Огня в Петрозаводске. По словам губернатора, это может повлечь заражение коронавирусом. 

Выступая 7 мая во время очередной прямой линии в социальной сети ВКонтакте, Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость соблюдения в Карелии режима всеобщей самоизоляции. Вместе с тем, глава республики заметил, что не видит проблемы в том, чтобы в День Победы люди посетили могилы своих близких и навестили ветеранов.

"Я все-таки утром от имени всех жителей Карелии возложу цветы и преклоню колено", - пообещал губернатор.

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Комментарии

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Mike
2020-05-07 14:25:22
Это колено не кого надо колено!
кир2
2020-05-07 13:58:08
Кто ему делегировал такое право из людей ? Что то совсем с ним плохо происходит , уже не понимает что говорит и по какому поводу , нелегитимный наш .
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