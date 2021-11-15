Житель Карелии не смог сдать на водительские права и нашел выход

Петрозаводчанин целый год катался по поддельным правам, а теперь рискует столько же времени провести за решеткой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное постановление по делу в отношении 37-летнего жителя Петрозаводска, обвиняемого в подделке документов.

Согласно материалам дела, поддельное водительское удостоверение обнаружили сотрудники ГИБДД, остановившие автомобиль, за рулем которого находился мужчина.

Выяснилось, что обвиняемый прошел курс обучения в автошколе, но не смог сдать на права. Тогда он приобрел права в интернете и в течении года ездил с ними за рулем автомобиля.

Мужчина признал вину. Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до одного года.