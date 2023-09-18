Житель Карелии, подрядившийся делать баню мурманчанину, продал его инструменты и бежал в Москву

В Калевале признали виновным местного жителя, который подвел подрядчика из Мурманской области.

Как сообщили в прокурате Карелии, суд признал виновным 37-летнего жителя поселка Калевала в растрате чужого имущества.

Как было установлено, в 2021 году житель Мурманска купил в Калевале дом и решил построить к нему баню. Для этого он заключил устный договор с местным жителем, передал ему предоплату и оставил строительный инструмент.

Но мужчина вместо строительства бани уехал с инструментом в Петрозаводск и продал его там, а сам с деньгами скрылся в Москве.

Вскоре жителя Карелии нашли, и он предстал перед судом. С учетом позиции гособвинителя суд назначил ему штраф — 20 тысяч рублей, а также взыскал материальный ущерб — более 18 тысяч рублей.