Житель Карелии погнался за стадом кабанов ради красивого видео

Житель Карелии заснял на видео стадо кабанов, перебегавших трассу «Кола» в Прионежье.
Пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Артем Башлыковзаснял на видео семейство биких кабанов. Для этого жителю Карелии пришлось погоняться за животными.
«Эта веселая компания пересекает трассу „Кола“ в районе коперативов „Щит“, Контакт», — сообщил он в паблике.
По его словам, имеется в виду участок автодороги от развязки до Вилговского поста.
«Бегают без жилеток в темное время суток, будьте осторожнее», — рассказал житель Карелии.
Ранее мы сообщали о лисе, которая стремительно перебежала дорогу у детской больницы в Петрозаводске (ВИДЕО).
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