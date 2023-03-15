Лиса стремительно перебежала дорогу у детской больницы в Петрозаводске (ВИДЕО)

Зверь попал в объектив видеорегистратора проезжавшей машины.

На дороге, ведущей к Детской республиканской больнице, жители Петрозаводска заметили лису. Лесная гостья стремительно перебежала проезжую часть перед одним из автомобилей.



Видео с лисой опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Напомним, ранее мы сообщали о встрече с лисой пудожских автомобилистов.