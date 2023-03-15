Лиса стремительно перебежала дорогу у детской больницы в Петрозаводске (ВИДЕО)

Зверь попал в объектив видеорегистратора проезжавшей машины.
На дороге, ведущей к Детской республиканской больнице, жители Петрозаводска заметили лису. Лесная гостья стремительно перебежала проезжую часть перед одним из автомобилей.
Видео с лисой опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Напомним, ранее мы сообщали о встрече с лисой пудожских автомобилистов.
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