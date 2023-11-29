Житель Карелии получил условный срок за контрабанду березовых капов

Сортавальский суд вынес приговор жителю республики за контрабанду.

Как рассказали в Сортавальском гордском cуде, житель Карелии с 2019 по 2021 год являлся руководителем фирмы и переправлял через границу таможенного союза ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы, а именно березовые наросты, которые приобретал у различных лиц.

В таможне он предоставил недостоверные сведения о том, что приобретал лесоматериалы у юрлиц, и предоставил договоры.

В отношении жителя Сортавалы было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрел Сортавальский городской суд.

Предприниматель был признан виновным в трех преступлениях - контрабанде в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. В силу статьи 73 Уголовного кодекса РФ об условном осуждении наказание было назначено условно с испытательным сроком 3 года.