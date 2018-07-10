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Новости. Происшествия
09:31, 10 Июля 2018

Жительница Финляндии пыталась вывезти из Карелии крупную партию сигарет

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Контрабанду обнаружила служебная собака.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, факт попытки провоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля был выявлен 7 июля на МАПП "Вяртсиля" при выезде из России в Финляндию.

Гражданка Финляндии, следовавшая в качестве водителя на легковом автомобиле, попыталась под обшивкой в дверях автомобиля провезти восемь блоков сигарет. Наличие табачных изделий было обнаружено благодаря служебной собаке – в ходе осмотра транспортного средства на полосе движения собака проявила заинтересованность к обшивке передних дверей автомобиля. При проведении досмотра транспортного средства было обнаружено 80 пачек сигарет.

В отношении гражданки Финляндии был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ.

Таможенники постоянно контролируют перемещение табачных изделий через границу. В первой половине 2018 года должностными лицами таможенных постов МАПП "Вяртсиля", МАПП "Люття" и МАПП "Суоперя", а также кинологического отдела Карельской таможни выявлено 23 факта перемещения табачных изделий в Финляндию помимо таможенного контроля. Общее количество задержанных табачных изделий составило более 130 блоков сигарет. Основными "прятками" у правонарушителей стали полости под обшивкой салонов легкового и грузового транспорта, корпуса воздушных фильтров.

Одним из наиболее крупных обнаруженных фактов сокрытия в 2018 году стали 23 блока сигарет, спрятанных в начале года в самодельной акустической колонке в багажнике легкового автомобиля при выезде в Финляндию через МАПП "Вяртсиля".

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Комментарии

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Andrey+
2018-07-10 10:53:03
Я правильно понимаю, что гражданка должна была задекларировать коммерческую партию вывозимого товара, заставив Россию вернуть ей НДС?! Вот российским таможенникам не все равно, что вывозится из России, если это не представляет культурной ценности?!
Гость
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