Жительница Финляндии пыталась вывезти из Карелии крупную партию сигарет

Контрабанду обнаружила служебная собака.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, факт попытки провоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля был выявлен 7 июля на МАПП "Вяртсиля" при выезде из России в Финляндию.

Гражданка Финляндии, следовавшая в качестве водителя на легковом автомобиле, попыталась под обшивкой в дверях автомобиля провезти восемь блоков сигарет. Наличие табачных изделий было обнаружено благодаря служебной собаке – в ходе осмотра транспортного средства на полосе движения собака проявила заинтересованность к обшивке передних дверей автомобиля. При проведении досмотра транспортного средства было обнаружено 80 пачек сигарет.

В отношении гражданки Финляндии был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ.

Таможенники постоянно контролируют перемещение табачных изделий через границу. В первой половине 2018 года должностными лицами таможенных постов МАПП "Вяртсиля", МАПП "Люття" и МАПП "Суоперя", а также кинологического отдела Карельской таможни выявлено 23 факта перемещения табачных изделий в Финляндию помимо таможенного контроля. Общее количество задержанных табачных изделий составило более 130 блоков сигарет. Основными "прятками" у правонарушителей стали полости под обшивкой салонов легкового и грузового транспорта, корпуса воздушных фильтров.

Одним из наиболее крупных обнаруженных фактов сокрытия в 2018 году стали 23 блока сигарет, спрятанных в начале года в самодельной акустической колонке в багажнике легкового автомобиля при выезде в Финляндию через МАПП "Вяртсиля".