Житель Карелии, схвативший соседку за волосы, лишился 20 тысяч рублей

Соседская ссора в деревне Бесовец дважды закончилась в суде.

Петрозаводский суд удовлетворил иск прокурора Прионежского района о взыскании компенсации морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

К правоохранителям обратилась 60-летняя жительница деревни Бесовец. У нее произошел конфликт с соседом по поводу возведения забора между участками. Во время ссоры мужчина больно схватил женщину за волосы.

Мировой суд признал нападавшего виновным, назначив ему штраф в размере 5 тысяч рублей. Но мужчина не торопился загладить моральный вред, и в суд обратился уже прокурор.

В итоге Петрозаводский городской суд взыскал с виновного компенсацию в размере 20 тысяч рублей.