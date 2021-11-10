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Житель Карелии устроился на работу водителем по поддельным правам на все категории

Новости. Общество
08:10, 10 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

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В Лоухском районе осудили местного жителя, который предъявил для трудоустройства поддельные водительские права, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Лойухским районным судом установлено, что мужчина через интернет заказал поддельное водительское удостоверение и поддельное свидетельство об обучении категории «CE» на свое имя. Полученные почтовым отправлением липовые документы он  хранил по месту жительства и при себе.

Достоверно зная о том, что имеющееся у него водительское удостоверение является поддельным, для установления ему классности – водитель 2 класса, при написании заявления на имя работодателя, умышленно предъявил данное заведомо поддельное водительское удостоверение в качестве документа, дающего право на управление транспортными средствами категорий «А, А1, B, В1, С, С1, СЕ, С1Е, М», работнику отдела кадров.

В ходе рассмотрения дела подсудимым и его защитником было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку мужчина обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести впервые, признал свою вину в совершении преступления, добровольно сообщил о совершенном преступлении, активно способствовал расследованию преступления, принес извинения государству в лице государственного обвинителя.

Принимая решение о прекращении уголовного дела, суд руководствовался тем, что подсудимый в судебном заседании принес публичные извинения за совершенное преступление, кроме этого свои извинения он принес представителям работодателя, заключившим с ним трудовые правоотношения на основании представленного им поддельного водительского удостоверения.

Помимо этого, добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенном преступлении (явка с повинной), активно способствовал расследованию преступления, дав изобличающие его показания в ходе проверки показаний на месте, поддельное удостоверение было у него изъято, в настоящий момент подсудимый, исходя из осознания чувства своей вины, устроился на работу, не связанную с управлением транспортными средствами, в связи с чем совершенное им деяние перестало быть общественно опасным.

Постановлением Лоухского районного суда  уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено, он освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

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