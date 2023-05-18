Житель Карелии, выбивший дверь в квартиру своего обидчика, пойдет под суд

Жителя Олонецкого района Карелии будут судить за незаконное проникновение в жилище, рассказали в пресс-службе судов республики.

В Олонецкий районный суд поступило уголовное дело по обвинению 20-летнего жителя райцентра в незаконном проникновение в жилище.



По версии следствия, этой весной, в одну из ночей нетрезвый молодой человек решил разобраться со знакомым, с которым у него был конфликт.



Несмотря на то, что соперник не пускал его в свою квартиру, злоумышленник выбил дверь и проник в жилище.



По делу назначено первое заседание, рассказали в объединенной пресс-службе судов нашего региона. Олончанину грозит до двух лет в колонии.