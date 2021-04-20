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Житель Карелии вырастил для себя в квартире марихуану и оказался на скамье подсудимых

Новости. Криминал
12:39, 21 Апреля 2021
фото: ©ТАСС / Дмитрий Рогулин
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В Прионежском районе будут судить мужчину за незаконное хранение наркотиков и взрывчатых веществ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в ходе обыска у 50-летнего одного из поселков Прионежского района было установлено, что в своей квартире он вырастил и хранил для личного употребления марихуану. Кроме того, в его жилище было обнаружено взрывчатое вещество – порох, который запрещен в гражданском обороте.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Дело после будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит вплоть до трех лет лишения свободы. За выращивание марихуаны обвиняемый уже оштрафован.

Ранее транспортные полицейские Ленобласти нашли наркотики в платяном шкафу жителя Карелии.

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