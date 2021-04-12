Транспортные полицейские Ленобласти нашли наркотики в платяном шкафу жителя Карелии

В Ленинградской области транспортными полицейскими из незаконного оборота изъято около 3,5 кг запрещенных веществ, сообщили в ведомстве Ленобласти.

В Ленинградской области транспортными полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний житель Республики Карелия, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе проведения осмотра личного автомобиля в бардачке машины обнаружен и изъят сверток с кристаллическим веществом белого цвета массой около одного килограмма.

В рамках расследования уголовного дела на съёмных квартирах злоумышленника проведены обыски. В картонных коробках, спрятанных в платяных шкафах, обнаружены и изъяты еще 37 пакетов с различными веществами, общей массой 2,5 килограмма.

Согласно заключению ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО все изъятые вещества являются наркотическими средствами: мефедрон, амфетамин, метилэфедрон, метамфетамин, МDMB, MMBA, марихуана.

Установлено, что дилер планировал сбывать запрещенные вещества на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако довести свой противозаконный замысел до конца ему не удалось, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Следственным управлением Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Санкция данной статьи предусматривает наказание в лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.