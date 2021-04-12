Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Реставрация по цене каркасного дома
Новое
Сегодня 16:15
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя 9
Сегодня 12:34
Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса 4
Сегодня 12:49
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
12.04.2021 21:30
Девушка-боец показала фото с занятий йогой в бикини
12.04.2021 23:30
Парфенчиков наградил медалью бывшего начальника управления ФСБ Карелии
Сегодня 08:05
Мужчина в Борисоглебске задушил напавшую на него бешеную волчицу
12.04.2021 19:10

Транспортные полицейские Ленобласти нашли наркотики в платяном шкафу жителя Карелии

Новости. Криминал
16:27, 13 Апреля 2021
фото: © транспортная полиция Ленинградской области
Загрузка...

В Ленинградской области транспортными полицейскими из незаконного оборота изъято около 3,5 кг запрещенных веществ, сообщили в ведомстве Ленобласти.

В Ленинградской области транспортными полицейскими в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний житель Республики Карелия, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

В ходе проведения осмотра личного автомобиля в бардачке машины обнаружен и изъят сверток с кристаллическим веществом белого цвета массой около одного килограмма.

 

В рамках расследования уголовного дела на съёмных квартирах злоумышленника проведены обыски. В картонных коробках, спрятанных в платяных шкафах, обнаружены и изъяты еще 37 пакетов с различными веществами, общей массой 2,5 килограмма.

Согласно заключению ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО все изъятые вещества являются наркотическими средствами: мефедрон, амфетамин, метилэфедрон, метамфетамин, МDMB, MMBA, марихуана.

Установлено, что дилер планировал сбывать запрещенные вещества на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако довести свой противозаконный замысел до конца ему не удалось, так как был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Следственным управлением Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Санкция данной статьи предусматривает наказание в лишения свободы на срок до 20 лет.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 2
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 15
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»