Житель Карелии за неделю дважды ограбил поселковую библиотеку, книг не взял

В Лоухском районе мужчина оставил библиотеку без ноутбуков и денег, сообщили в МВД Карелии.

В середине ноября в полицию поступила информация о незаконном проникновении в помещения библиотеки, расположенной в одном из поселков. Работница, придя утром в учреждение, обнаружила на дверях следы взлома. Из библиотеки пропали два ноутбука и 6 тысяч рублей. Спустя неделю злоумышленник проник в здание второй раз и украл другую мелкую технику.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 23-летний житель соседнего населенного пункта. Мужчина ранее не имел проблем с законом.

Он признался в содеянном и рассказал, что хотел поправить свое материальное положение. В первый раз решился на преступление, изрядно выпив, второй раз приехал на место уже целенаправленно. Похищенное имущество планировать продать, но не успел.

В настоящее время по обоим фактам краж ведется следствие. Техника и денежные средства у подозреваемого изъяты.

Ранее в Петрозаводске мужчина посреди дня напал на продавщицу с ножом, чтобы украсть бутылку водки.