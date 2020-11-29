В Петрозаводске мужчина посреди дня напал на продавщицу с ножом, чтобы украсть бутылку водки

Ради крепкого алкоголя мужчина решился на разбой и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу, 28 ноября, в полицию обратилась продавец одного из продуктовых магазинов Петрозаводска. По ее словам, днем в торговый зал пришел мужчина с ножом и, угрожая ей, открыто похитил бутылку крепкого алкоголя стоимостью 245 рублей. После того, как он покинул помещение магазина, продавщица вызвала полицию.

Оперативники установили подозреваемого в совершении разбоя, а сотрудники патрульно-постовой службы задержали его по горячим следам. 41-летний мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее в Петрозаводске молодой человек пытался ночью вынести из магазина сигареты и алкоголь.