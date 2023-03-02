Житель Карелии, задолжавший 250 тысяч, едва не остался без квартиры и машины

Должник смог вовремя выплатить деньги, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Карелии задолжал в общей сложности 250 тысяч рублей — сводное исполнительное производство находилось в отделении судебных приставов Петрозаводска.

Как выяснил пристав-исполнитель, на имя должника были зарегистрированы автомобиль и доля в квартире. На это имущество был наложен запрет на регистрационные действия.

В результате, когда должник попытался продать имущество. Ему это сделать не удалось из-за запрета. Жителю Карелии пришлось закрыть долг, чтобы вновь свободно распоряжаться автомобилем и недвижимостью и иметь возможность продать их.