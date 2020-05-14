Житель Карелии зарезал отца в День Победы

В Лоухи мужчина обвиняется в убийстве отца, сообщили в Следкоме Карелии.
Днем 9 мая 44-летний мужчина в поселке Лоухи распивал спиртное вместе со своим 68-летним отцом. Мужчины поссорились, и обвиняемый зарезал отца. Пенсионер скончался на месте происшествия.
Местный житель заключен под стражу.
Проводятся следственные действия.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее похожий случай произошел в Петрозаводске – 24-летний юноша убил своего отца.
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