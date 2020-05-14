890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пудож останется без тепла и горячей воды? 3
Сегодня 13:05
Драка в Петрозаводске закончилась ДТП (ВИДЕО) 3
Сегодня 10:03
Три человека сгорели на пожаре в жилом доме в деревне Карелии
14.05.2020 18:30

Житель Карелии зарезал отца в День Победы

Новости. Криминал
16:53, 15 Мая 2020
фото: © freeimages.com
Загрузка...

В Лоухи мужчина обвиняется в убийстве отца, сообщили в Следкоме Карелии.

Днем 9 мая 44-летний мужчина в поселке Лоухи распивал спиртное вместе со своим 68-летним отцом. Мужчины поссорились, и обвиняемый зарезал отца. Пенсионер скончался на месте происшествия.

Местный житель заключен под стражу.

Проводятся следственные действия.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее похожий случай произошел в Петрозаводске – 24-летний юноша убил своего отца.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-15 17:08:11
Бытовое пьянство. Культура выпивки напрочь отсутствует.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Аналитика

Сегодня 13:05
Капитал
Пудож останется без тепла и горячей воды? 3
"Карелкоммунэнерго" после получения миллиардной субсидии снимает с себя полномочия гарантирующего поставщика тепловой энергии в Пудожском городском поселении.
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 4
14.05.2020 16:20
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 3
13.05.2020 13:45
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах 2
12.05.2020 14:55
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 3
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»