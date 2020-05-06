890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде 9
06.05.2020 14:43
Сотрудников СИЗО в Петрозаводске закрыли на изоляцию из-за коронавируса 2
06.05.2020 14:31
Сотрудники УФСИН Карелии привезли продукты детям в социальный центр "Надежда" 1
06.05.2020 17:20
Жительница Карелии в надежде продать квартиру попалась на уловку мошенника
06.05.2020 13:07
Юноша избил пожилого жителя Карелии ради 350 рублей 1
06.05.2020 12:40

Молодой мужчина в Петрозаводске зарезал своего отца

Новости. Криминал
08:05, 07 Мая 2020
фото: © *saipa
Загрузка...

В Петрозаводске 24-летний юноша убил своего отца, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 31 января 24-летний юноша в Петрозаводске распивал спиртное со своим отцом. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, и сын с ножом набросился на отца. Получив несколько ударов ножом, пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»