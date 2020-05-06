Молодой мужчина в Петрозаводске зарезал своего отца

В Петрозаводске 24-летний юноша убил своего отца, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 31 января 24-летний юноша в Петрозаводске распивал спиртное со своим отцом. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, и сын с ножом набросился на отца. Получив несколько ударов ножом, пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.