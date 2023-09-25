Житель Костомукши пошел в прокуратуру, не согласившись с отказом ФСС возмещать ему расходы на лекарства

По иску прокуратуры суд защитил права пенсионера в городе горняков.

Жителю Костомукши, который с 1975 года участвовал в строительстве города горняков и 43 года отработал на горно-обогатительном комбинате, фонд социального страхования (ФСС) в апреле прошлого года отказал в возмещении расходов на покупку лекарств.



Костомукшанин не согласился с таким решением и в апреле текущего года пришел на личный прием к прокурору Карелии Дмитрию Харченкову и попросил проверить действия работников фонда.



В ходе проверки по обращению пенсионера надзорное ведомство установило, что мужчина, имеющий профессиональное заболевание, в марте прошлого года получил по программе реабилитации в поликлиннике рецепты на лекарственные препараты и по этим рецептам купил в аптеке на свои деньги таблетки, мази, препараты для инъекций и шприцы. В возмещении расходов пенсионеру отказали на том основании, что лекарства он приобрел за два дня до начала действия программы реабилитации.



Прокурор Костомукши обратился в суд с иском о взыскании более 7 тысяч рублей в пользу пенсионера с отделения фонда пенсионного и социального страхования Карелии - правопреемника ФСС.



Мировой судья удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Ответчик обжаловал решение суда, однако городской суд встал на сторону пенсионера и отклонил доводы фонда.



Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится под контролем прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.