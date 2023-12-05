Житель Лоухского района выплатит сыну убитой им женщины полмиллиона рублей

С соответствующим иском в суд обратился прокурор района.

Прокуратура Лоухского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа, нетрезвый мужчина поссорился со своей сожительницей и зарезал ее.



У женщины остался несовершеннолетний сын. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с осужденного в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с виновного полмиллиона рублей.