Житель Петрозаводска купил поддельные права и стал уголовником

В столице Карелии суд ограничил свободу водителю, купившему права через Интернет.

По сообщению прокуратуры республики, в один из дней октября сотрудниками ГИБДД в Прионежском районе остановили для проверки документов 37-летнего водителя. Петрозаводчанин предоставил инспекторам водительское удостоверение на свое имя, но документ оказался поддельным.

В дальнейшем выяснилось, что подсудимый ранее прошел обучение в одной из автошкол, но не смог сдать экзамен на получение водительского удостоверения. Поддельные права на свое имя он приобрел на одном из сайтов в Интернете и в течение года незаконно управлял автомобилем.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела. В суде лжеводителю было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В уходящем году правоохранительными органами Прионежского района возбуждено 4 уголовных дела по аналогичным фактам, виновные привлечены к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, житель Карелии устроился на работу водителем по поддельным правам на все категории.