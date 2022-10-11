Житель Петрозаводска полгода избивал пожилого родственника и в результате убил его

В Петрозаводске будут судить 31-летнего мужчину, который полгода избивал пожилого родственника, и в итоге забил до смерти, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, с октября 2021 года по март 2022 года 31-летний петрозаводчанин, используя свое превосходство в возрасте и физической силе неоднократно избивал проживающего с ним 58-летнего родственника.

Так, в прошлом году мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес пожилому родственнику побои, сломав ребра. В марте этого года обвиняемый по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения в очередной раз напал на пожилого мужчину и избил его до смерти.

Органом предварительного следствия 31-летний петрозаводчанин был взят под стражу. Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в следственный отдел по городу Петрозаводску.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, проведены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Свои действия к потерпевшему объяснил неуправляемым поведением в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.