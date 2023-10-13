Жителей Карелии ожидают отключения теле- и радиосигнала

С 16 по 22 октября возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопередач.
С 16 по 22 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в следующих городах и поселках Карелии:
- Ковера, 17 октября, с 11:00 до 17:00
- Муезерский 16 октября 02:00 - 11:00
- Надвоицы 16 октября 02:00 - 11:00
- Найстенъярви 16 октября 02:00 - 11:00
- Петрозаводск, 9-16 октября, 09:20 до 10:15
- Петрозаводск 16 октября, 02:00 - 16:00
- Петрозаводск, 19 октября, 10:00 - 13:00
- Петрозаводск, 20 октября, 10:00 - 13:00
- Пиндуши, 16 октября, 02:00 - 11:00
- Поросозеро, 18 октября, 11:00 - 17:00
- Святозеро, 19 октября, 11:00 - 15:00
- Сортавала, 16 октября, 02:00 - 11:00
- Шёлтозеро, 16 октября, 13:00 - 17:00
- Элисенваара, 17 октября, 11:00 - 17:00
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Об этом сообщили на сайте karelia.rtrs.ru.
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