Жителей Карелии ожидают отключения теле- и радиосигнала

С 16 по 22 октября возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопередач.

С 16 по 22 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в следующих городах и поселках Карелии:

- Ковера, 17 октября, с 11:00 до 17:00

- Муезерский 16 октября 02:00 - 11:00

- Надвоицы 16 октября 02:00 - 11:00

- Найстенъярви 16 октября 02:00 - 11:00

- Петрозаводск, 9-16 октября, 09:20 до 10:15

- Петрозаводск 16 октября, 02:00 - 16:00

- Петрозаводск, 19 октября, 10:00 - 13:00

- Петрозаводск, 20 октября, 10:00 - 13:00

- Пиндуши, 16 октября, 02:00 - 11:00

- Поросозеро, 18 октября, 11:00 - 17:00

- Святозеро, 19 октября, 11:00 - 15:00

- Сортавала, 16 октября, 02:00 - 11:00

- Шёлтозеро, 16 октября, 13:00 - 17:00

- Элисенваара, 17 октября, 11:00 - 17:00

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.



Об этом сообщили на сайте karelia.rtrs.ru.