Жителей Петрозаводска просят вырастить цветы для украшения города

Администрация столицы Карелии приглашает петрозаводчан принять участие в преображении городских цветников и клумб.

Администрация города запустила сразу две акции в преддверии посадки растений на общественных территориях в весенне-летний период. Так, конкурс «Городские цветочные фантазии» предлагает жителям Петрозаводска реализовать свой творческий потенциал в дизайн-проектах по цветочному оформлению территории на Кукковке. В качестве площадки для воплощения идеи выступит зелёный участок, расположенный в районе пересечения улиц Лыжной и Ровио. Для подготовки эскиза необходимо использовать цветочную рассаду согласно перечню однолетних растений, представленных в Положении о проведении конкурса. На выбор горожан предложены, например, тагетесы, сальвия, пепельник, бегонии, петуньи, лобелии, агератум и другие представители декоративной флоры. Особое внимание также стоит обратить на то, что площадь проекта территории должна быть не менее 70 кв. м.

Приветствуется тематика истории Петрозаводска и России. Например, в этом году отмечают 350-летие со дня рождения основателя города — Петра Великого. Лучший проект реализуют на указанной территории на Кукковке.

Конкурсные работы принимаются до 30 апреля в управление благоустройства и экологии администрации Петрозаводска по адресу: пр. Ленина, 2 (каб. 611). Также эскизы можно направить по электронной почте: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны для справок: 71-35-05 и 71-35-72.

Жителей карельской столицы, предприятия и организации приглашают также присоединиться к традиционной акции «Цветы — любимому городу». Петрозаводчане смогут украсить общественные территории цветами, которые вырастили самостоятельно. Для этого до 29 марта необходимо в произвольной форме подать заявку на участие в экологической акции на адрес электронной почты: tatyana.sogolovskaya@petrozavodsk-mo.ru. В письме нужно указать наименование организации (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц), контактного телефона для обратной связи, видового состава и количества цветочной рассады. Также граждане, желающие сделать родной город ярче, могут заявить о намерении присоединиться к акции по телефону: 71-35-05.

Самостоятельно вырастить цветочную рассаду нужно до 31 мая. Акции по оформлению клумб и цветников с использованием рассады, выращенной участниками, планируют провести в конце июня.