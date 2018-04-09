Жители Древлянки-8 участвуют в сборе средств на благоустройство велопешеходной дорожки
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Участвуйте в сборе средств - теперь все зависит от вас.
Сбор средств по программе поддержки местных инициатив на
проект "Благоустройство велопешеходной дорожки от микрорайона "Древлянка-8" до ул. Попова в г. Петрозаводске "Тропа Ивана Царевича" продолжается!
164 тыс.руб (10% от суммы проекта) необходимо собрать до 15 апреля. На 9 апреля 2018 года собрано 110 815 руб. из 164 000 руб.
Денежные средства можно перечислить следующими способами:
1. Сбербанк.
Номер карты 5336690081165021 (номер телефона привязанный к карте: 89004555337) получатель Марина Сергеевна К.
2. Тинькофф.
По номеру договора - 5010159225
3. Счет Яндекс-Деньги:
41001212739061
В комментариях к переводу обязательно укажите "ППМИ".
Отчёт о поступлении публикуется здесь.
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