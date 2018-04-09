Жители Древлянки-8 участвуют в сборе средств на благоустройство велопешеходной дорожки

Участвуйте в сборе средств - теперь все зависит от вас.

Сбор средств по программе поддержки местных инициатив на

проект "Благоустройство велопешеходной дорожки от микрорайона "Древлянка-8" до ул. Попова в г. Петрозаводске "Тропа Ивана Царевича" продолжается!

164 тыс.руб (10% от суммы проекта) необходимо собрать до 15 апреля. На 9 апреля 2018 года собрано 110 815 руб. из 164 000 руб.

Денежные средства можно перечислить следующими способами:

1. Сбербанк.

Номер карты 5336690081165021 (номер телефона привязанный к карте: 89004555337) получатель Марина Сергеевна К.

2. Тинькофф.

По номеру договора - 5010159225

3. Счет Яндекс-Деньги:

41001212739061

В комментариях к переводу обязательно укажите "ППМИ".

Отчёт о поступлении публикуется здесь.

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