Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Экономика
14:27, 09 Апреля 2018

Жители Древлянки-8 участвуют в сборе средств на благоустройство велопешеходной дорожки

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Участвуйте в сборе средств - теперь все зависит от вас.

Сбор средств по программе поддержки местных инициатив на 
проект "Благоустройство велопешеходной дорожки от микрорайона "Древлянка-8" до ул. Попова в г. Петрозаводске "Тропа Ивана Царевича" продолжается! 

164 тыс.руб (10% от суммы проекта) необходимо собрать до 15 апреля. На 9 апреля 2018 года собрано 110 815 руб. из 164 000 руб. 

Денежные средства можно перечислить следующими способами:

1. Сбербанк. 
Номер карты 5336690081165021 (номер телефона привязанный к карте: 89004555337) получатель Марина Сергеевна К.
2. Тинькофф. 
По номеру договора - 5010159225
3. Счет Яндекс-Деньги:
41001212739061

В комментариях к переводу обязательно укажите "ППМИ".

Отчёт о поступлении публикуется здесь.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-09 15:41:36
Деньги на велодорожку? Умные люди начали закупать соль, сахар, спички и менять рубли на валюту.
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