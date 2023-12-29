Жители Карелии держат больше 1,5 миллиона банковских карт

Специалист рассказал, чем может быть опасна кредитка, которая лежит без дела.

Количество банковских платежных карт, выданных в Карелии, выросло за год — с октября 2022 по октябрь 2023 года — на 10%. Теперь на руках жителей их 1,6 миллиона штук.

При этом из общего числа карт кредитных только 13%, соответственно, остальные — дебетовые. Первые могут сослужить плохую службу даже, если кредитка не используется, а лежит на всякий случай. Чем рассказал специалист карельского отделения Центробанка проекту «Жизнь и кошелек».