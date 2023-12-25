Приставы оштрафовали банк за излишнее давление на должника

Судебные приставы обязали кредитную организацию выплатить штраф в 70 тысяч рублей.
Неплательщик по банковскому кредиту обратился в УФССП Карелии через интернет-приемную, где приложил детализацию звонков оператора сотовой связи.
Мужчина жаловался на психологическое давление со стороны банка. Он пояснил, что за последние семь дней сотрудники кредитной организации напомнили о долге 15 раз, а за девять дней — 20 раз.
«Такая навязчивость угнетает его», — говорится в пресс-релизе УФССП Карелии.
Судебные приставы возбудили административное дело и провели расследование. Выяснилось, что банкиры превысили допустимую законом норму работы с должником в неделю и месяц соответственно. Банк нарушал лимит звонков в сутки - не более одного раза.
Приставы признали банк виновным и назначили административный штраф в 70 тысяч рублей. В кредитной организации вину не признали и оправились в арбитражные суды двух инстанций, где проиграли.
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