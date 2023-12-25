Приставы оштрафовали банк за излишнее давление на должника

Судебные приставы обязали кредитную организацию выплатить штраф в 70 тысяч рублей.

Неплательщик по банковскому кредиту обратился в УФССП Карелии через интернет-приемную, где приложил детализацию звонков оператора сотовой связи.



Мужчина жаловался на психологическое давление со стороны банка. Он пояснил, что за последние семь дней сотрудники кредитной организации напомнили о долге 15 раз, а за девять дней — 20 раз.



«Такая навязчивость угнетает его», — говорится в пресс-релизе УФССП Карелии.



Судебные приставы возбудили административное дело и провели расследование. Выяснилось, что банкиры превысили допустимую законом норму работы с должником в неделю и месяц соответственно. Банк нарушал лимит звонков в сутки - не более одного раза.



Приставы признали банк виновным и назначили административный штраф в 70 тысяч рублей. В кредитной организации вину не признали и оправились в арбитражные суды двух инстанций, где проиграли.