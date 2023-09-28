Жители Карелии наслаждаются «огуречной» осенью

В Пряжинском районе продолжают собирать огурцы.

Житель Крошнозера поделился с «Фактор News» фото урожая огурцов. В начале октября продолжают в селе снимать огурцы, которые растут не в теплице, а на грядках.

«В этом году выдалась удивительная „огуречная“ осень. Осень прошла практически без заморозков. У меня на грядках всё ещё зреют огурцы. Вкус осенних огурчиков сладкий. Они хрустящие. Вкуснятина. Старожилы говорят, что такой тёплой осени не было лет 20», — цитирует «Фактор News» жителя Крошнозера.

Ранее жители Муезерского района хвастались гигантской капустой.