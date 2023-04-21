Жители Карелии рассказали, что они хотели бы видеть на страницах органов власти в соцсетях.

Центр управления регионом провел социологическое исследование, в ходе которого выяснилось, что около двух третей (65%) жителей Карелии хотели бы видеть в официальных сообществах и на страницах органов власти освещение конкретных проблем и историй их решения с результатами, 45% опрощенных хотят видеть публикации с реакцией на обращения жителей.

Госпаблики стали одной из главных площадок взаимодействия власти и населения, где каждый житель республики может написать обращение и получить ответ. Согласно исследованию, 95% жителей Карелии считают, что на официальных страницах органов власти и госучреждений республики должна вестись работа с комментариями. На свой вопрос или жалобу в комментариях около половины опрошенных (44%) хотят видеть ответ, который будет содержать информацию и ссылки по теме проблемы.

Кроме обратной связи в комментариях, 36% опрошенных хотели бы, чтобы в госпабликах проходили прямые эфиры с участием представителей органов власти. Уже сейчас совместно с ЦУР представители ведомств проводят прямые эфиры, где в режиме реального времени отвечают на вопросы граждан.

Результаты социологии ЦУР помогают специалистам выстраивать работу в госпабликах так, чтобы жители республики получали действительно качественную информацию на удобных площадках и тем самым улучшить взаимодействие власти и жителей республики в интернете, оперативно решать возникающие проблемы и давать качественную обратную связь.