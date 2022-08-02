Жители Москвы и Петербурга скупают жилье в Карелии, что приводит к росту цен

Значительное увеличение туристических потоков в Карелию, возможно, главная причина роста цен на квартиры в республике.

Об этом сообщил «Столице на Онего» представитель одной из строительных фирм Карелии. Тенденция обозначилась в течение последних 2-3 лет: пандемия коронавируса активизировала внутренний туризм. В итоге платежеспособные гости решили стать хозяевами квадратных метров в Карелии.

«Потоки туристов в Карелию из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Москвы многократно увеличились, потому что наша республика достаточно близко находится, легко доехать на поезде или на машине. И многие побывавшие у нас стали понимать, что купить в Карелии жилье, чтобы приезжать время от времени на отдых и не снимать гостиницу, тоже достаточно легко. Я бы назвал это общей постковидной тенденцией — отход от мегаполисов в сторону более провинциальных городов», — рассказал представитель стройиндустрии региона.

Кроме того, в Карелии отмечена большая миграция из Мурманской области, где строится меньше жилья. Также в Петрозаводск перебираются обитатели карельской глубинки.

Но есть и другие причины роста цен на жилье в Карелии. Об этом читайте в статье «Столицы на Онего».