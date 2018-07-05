Жители Петрозаводска активно поддержали профсоюзный митинг против пенсионной реформы

Акция показала, что люди доведены до отчаяния.

Несмотря на плохую погоду и "непроходное" место (площадка в устье реки Лососинки), несколько сотен петрозаводчан пришли поддержать вечером 5 июля митинг, организованный карельскими профсоюзами. Вместе с флагами ФНПР, отраслевых профсоюзов над площадкой развевались и флаги партий – коммунисты, "Справедливая Россия", "Рот Фронт" также присоединились к акции.

Люди держали многочисленные плакаты на тему пенсионной реформы: "Пенсия – не милость, а наши кровные", "Мы не теряем надежду – возраст выхода на пенсии останется прежним", "Руки прочь от наших пенсий", "Пенсионная реформа – геноцид российского народа", "Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе" и т.п.

На митинг был отведен всего час, а список записавшихся, среди которых были профлидеры и рядовые члены профсоюзов, представители партий, обычные горожане – длинным. Люди выступали крайне эмоционально, выражая недоверие властям.

После всех выступлений была зачитана резолюция, в которой обозначен протест против авнтинародного законопроекта о повышении пенсионного возраста. "Мы обращаемся к исполнительной власти Республики Карелия, а также к депутатам всех уровней нашего региона с требованием не поддерживать и не согласовывать представленный законопроект… Мы против решений правительства, ухудшающих положение рядовых тружеников!" - сказано в документе, который поддержали единогласно.

Уже на месте резолюция была дополнена требованием отставки премьера Медведева и всех инициаторов этой реформы, на каком бы уровне они ни работали. Кроме того, в резолюцию предложили внести пункт о введении шестичасового рабочего дня.

"Правительство нас не слышит. Чтобы оно нас услышало, нас должно быть больше. Приходите с друзьями и родственниками на следующий, третий, пятый, восьмой митинги. (Ближайший из них состоится у фонтана "Молекула" 7 июля в 12.00 по инициативе КПРФ. – ред.). Власть миллионам, а не миллионерам!" - подытожил митинг один из выступающих.

Подробности – в нашем репортаже в ближайшее время.