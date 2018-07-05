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Новости. Общество
19:38, 05 Июля 2018

Жители Петрозаводска активно поддержали профсоюзный митинг против пенсионной реформы

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Акция показала, что люди доведены до отчаяния.

Несмотря на плохую погоду и "непроходное" место (площадка в устье реки Лососинки), несколько сотен петрозаводчан пришли поддержать вечером 5 июля митинг, организованный карельскими профсоюзами. Вместе с флагами ФНПР, отраслевых профсоюзов над площадкой развевались и флаги партий – коммунисты, "Справедливая Россия", "Рот Фронт" также присоединились к акции.

Люди держали многочисленные плакаты на тему пенсионной реформы: "Пенсия – не милость, а наши кровные",  "Мы не теряем надежду – возраст выхода на пенсии останется прежним", "Руки прочь от наших пенсий", "Пенсионная реформа – геноцид российского народа", "Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе" и т.п.

На митинг был отведен всего час, а список записавшихся, среди которых были профлидеры и рядовые члены профсоюзов, представители партий, обычные горожане – длинным. Люди выступали крайне эмоционально, выражая недоверие властям.

После всех выступлений была зачитана резолюция, в которой обозначен протест против авнтинародного законопроекта о повышении пенсионного возраста. "Мы обращаемся к исполнительной власти Республики Карелия, а также к депутатам всех уровней нашего региона с требованием не поддерживать и не согласовывать представленный законопроект… Мы против решений правительства, ухудшающих положение рядовых тружеников!" - сказано в документе, который поддержали единогласно.

Уже на месте резолюция была дополнена требованием отставки премьера Медведева и всех инициаторов этой реформы, на каком бы уровне они ни работали. Кроме того, в резолюцию предложили внести пункт о введении шестичасового рабочего дня.

"Правительство нас не слышит. Чтобы оно нас услышало, нас должно быть больше. Приходите с друзьями и родственниками на следующий, третий, пятый, восьмой митинги. (Ближайший из них состоится у фонтана "Молекула" 7 июля в 12.00 по инициативе КПРФ. – ред.). Власть миллионам, а не миллионерам!" - подытожил митинг один из выступающих.

Подробности – в нашем репортаже в ближайшее время.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-05 20:16:33
Не так. Надо пороть , чтобы лучше работали. Халява кончается. Товарищ Трамп нам поможет и заставит работать не щадя живота своего. Наш президент слишком добренький.
Валерий никифоров
2018-07-05 19:55:02
нет. работы. не будет и пенсии..............
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