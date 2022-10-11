Жители Петрозаводска интересуются у мэра, как долго им еще ходить по скользкой грязи (ФОТО)

Ремонт лестницы у пешеходного перехода на Ключевой начался еще летом, но до сих пор не может закончиться, и горожане вынуждены обходить строительный забор по грязи.

Незаконченный ремонт и строительные ограждения мешают жителям Ключевой свободно пройти к пешеходному переходу на улице Антонова. О проблеме заявил анонимный пользователь паблика «Подслушано в ПТЗ».

Автор поста сообщил, что ремонт лестницы идет с конца лета, но к середине ноября люди все еще вынуждены обходить незаконченный объект и успевшие обвалиться металлические ограждения по скользкой грязи.

«Почему все делается через одно место в нашем городе? Владимир Любарский, кто контролирует данное благоустройство?» – обратился негодующий горожанин к главе Петрозаводска.