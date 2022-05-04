Жители Петрозаводска просят вернуть на остановку пропавшую скамейку

В Петрозаводске пассажиры недовольны исчезновением скамейки с остановки общественного транспорта.

На петрозаводской остановке общественного транспорта рядом с территорией «Главного» рынка пропала скамейка, на которой могли отдыхать пассажиры. Это вызвало недовольство горожан, информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Кому она помешала? Тяжело стоять людям, не присесть. Верните скамейку!», — гласит текст поста.

Ранее горожане заявляли, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются.