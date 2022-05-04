«И пищу принимают, и испражняются»: жители Петрозаводска жалуются на маршрутчиков

Горожане заявляют, что водители маршрутных автобусов облюбовали место, где они одновременно трапезничают, а затем испражняются.

Жители Петрозаводска подозревают водителей маршруток в том, что они загадили территорию, которая располагается на перекрестке улицы Рабочая и Шуйского шоссе.

«Излюбленное место отдыха водителей маршрутных автобусов, обслуживающих Соломенное. Здесь и пищу принимают, и испражняются водители. Теперь ветер разносит туалетную бумагу по окрестностям. Понять их можно — туалета на конечной нет! А в лес теперь не зайти - вляпаешься!!!», — рассказал читатель «Столицы на Онего».

Он предоставил в редакцию кадры, на которых видна территория, где разбросаны фрагменты туалетной бумаги и прочий мусор.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднялась до 40 рублей.