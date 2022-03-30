Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднялась до 40 рублей (ФОТОФАКТ)

С сегодняшнего дня, 31 марта, стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска повысится с 38 до 40 рублей, ранее сообщал глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото из салона маршрутного автобуса №19 в Петрозаводске, где запечатлели объявление, что стоимость одной теперь составляет 40 рублей.

По словам автора фото, никто из пассажиров недовольства не высказывал, все платили и выходили из транспорта молча.

Напомним, ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщал, что с 31 марта на маршрутах № 14, 2, 5, 8, 10, 19 цены вырастут до 40 рублей, а на маршрутах № 21, 22 и 12 — до 38 рублей.