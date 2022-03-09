Мэр Петрозаводска объявил новые цены в «маршрутках»

Стоимость проездав «маршрутках» Петрозаводска повысится 31 марта до 38-41 рубля.

Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава города Владимир Любарский.

По его словам, на маршрутах № 14, 2, 5, 8, 10, 19 цены вырастут до 40 рублей, а на маршрутах № 21, 22 и 12 — до 38 рублей.

«Это повышение тарифа не будет таким масштабным, как это предусматривалось в уведомлении, направленном нам перевозчиками еще в начале месяца. Тогда консолидированная позиция контролирующих органов, администрации Петрозаводска и горожан заставила транспортные компании отложить решение о повышении тарифов и даже пересмотреть его в сторону понижения, но не отказаться от него совсем», — пояснил мэр.

Он также напомнил, что действующее законодательство не позволяет администрации города влиять на стоимость проезда в маршрутках.