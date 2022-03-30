Пассажиры полуразвалившихся маршруток в Петрозаводске интересуются, 40 рублей за что? (ФОТО)

Петрозаводчане пожаловались на потрепанный транспорт и высокую стоимость проезда.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел разбитую маршрутку с рваными сиденьями, почти дырявым полом, примотанными на изоленту деталями.

«Почему у мэра Петрозаводска Владимира Любарского и председателя ЖКХ администрации Петрозаводска Юлии Мизинковой такое „особое“ отношение к жителям города, которые пользуются общественным транспортом? Не стыдно? 40 рублей за что?» — поинтересовался автор фото.

Напомним, с 31 марта стоимость поездки на большинстве автобусных маршрутах повысилась на 13% — до 38 и 40 рублей.