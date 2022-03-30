Перевозчики в Петрозаводске объявили о повышении стоимости проезда еще на четырех маршрутах

Речь идет об автобусах №3, №9, №25 и №26, сообщили в администрации Петрозаводска.

С середины апреля в карельской столице стоимость проезда на четырех автобусных маршрутах повысится в среднем на 13%. Об этом автотранспортные компании «Вираж», «АвтоПассаж» и «Паллада» накануне уведомили администрацию Петрозаводска.

С 15 апреля на маршрутах №3 и №25 цена поездки составит 38 рублей. Такую же сумму с 18 апреля нужно будет заплатить за проезд в маршруте №26. А на маршруте №9 с 18 апреля тариф вырастет до 40 рублей.

Напомним, с 31 марта стоимость поездки на большинстве автобусных маршрутах также повысилась на 13% – до 38 и 40 рублей. Тогда перевозчики, обслуживающие маршруты № 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21 и 22, обосновали свое решение повышением цен на топливо и запчасти.