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Жители Петрозаводска задолжали за воду 262 млн рублей

Новости. Общество
12:52, 21 Ноября 2022
фото: ПКС

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Более 22 тысяч петрозаводчан пользуются водопроводной водой в долг.

Общий долг за услуги водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске превысил 262 миллиона рублей. Задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения есть у 22 тысяч 277 человек. Самый большой долг абонента за холодную воду составил 615 тысяч 880 рублей. Если бы все должники оплатили счета, представьте, какую весомую сумму можно было бы направить на улучшение состояния сетей, сообщили в ПКС.

Для того, чтобы чистая вода попала в квартиры, ее нужно забрать из озера, очистить, доставить по трубопроводам – и каждое это действие имеет свою цену. На водозаборных очистных сооружениях работают люди, которым нужно платить зарплату. Сети и насосные станции необходимо обслуживать, модернизировать и проводить их реконструкцию. Для очистки воды требуется техника, реагенты, электричество. Поэтому вода не может быть бесплатной, и чтобы она продолжала поступать в дома петрозаводчан, необходимо платить по счетам вовремя.

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» воздействуют на злостных должников разными способами, один из самых радикальных и действенных – отключение канализации. Если в данный момент у должника действительно нет возможности оплатить счета, можно обратиться в ООО «КРЦ» и заключить договор о рассрочке платежа. Сейчас в очереди на получение уведомления об отключении стоят больше 3 тысяч петрозаводчан.

В ПКС напоминают, оплачивать коммунальные услуги необходимо до 10 числа каждого месяца. В случае, если договора о рассрочке не будет, и счета не оплатят вовремя, на третий месяц неуплаты абоненту придет уведомление об отключении услуг водоотведения, а после на канализацию поставят заглушку. Ее установка производится без посещения квартиры должника: зонд опускает в общий стояк через крышу дома. Самостоятельно извлечь заглушку не получится.

Для того, чтобы снять заглушку, необходимо оплатить все долги по счетам, включая пени, а также услуги по установке и демонтажу заглушки в размере 3 тысяч рублей. Дата введения ограничений в действие указывается в предупреждающем письме, которое направляет ООО «КРЦ». Заглушку должнику снимают в течение трех дней только при условии полной оплаты всех счетов. Поэтому уведомления лучше не игнорировать и оплату производить вовремя.

В декабре ООО «КРЦ» вновь порадует добросовестных плательщиков акцией «В новый год – без долгов!». С 1 по 25 декабря погасите имеющийся долг, если он у вас есть, и автоматически станьте участником розыгрыша подарочных сертификатов в один из торговых центров города. Среди участников выберут тридцать победителей методом генерации случайных чисел.

Встречайте Новый год без долгов и с рабочей канализацией! Мы уверены, с оплаченными коммунальными услугами новогодние праздники пройдут в разы приятнее.

Передать показания счетчиков, погасить задолженность и оплатить счета можно:

  • С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн
  • В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
  • В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
  • В отделениях АО «Почта России»
  • В личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ или https://www.крц10.рф/
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