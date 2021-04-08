Жители села Карелии с помощью прокуратуры добились качественного электроснабжения

Жители села Деревянное пожаловались в прокуратуру на плохое электроснабжение, сообщили на сайте надзорного органа.

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки по жалобе жителей села Деревянное установила, что параметры электрического напряжения в нескольких домах села значительно ниже установленного законодательством.

Прокуратура обязала поставщика услуг устранить нарушения. Организация провела необходимые ремонтные работы и восстановила стандартное напряжение в сети.

По требованию прокуратуры за допущенные нарушения закона начальник электросетевого участка и его заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности.