Жителя Карелии оштрафовали за попытку пронести в суд замаскированный кастет

В Калевальском районе местный житель пытался пронести в суд замаскированный в ремне брюк кастет, сообщили в УФССП Карелии.

В марте в здание судебного участка Калевальского района для рассмотрения вопроса об административном наказании был доставлен местный житель.

Судебным приставом при досмотре на входе в суд у мужчины был обнаружен запрещенный предмет — кастет, замаскированный в ремне брюк.

Пристав предупредил гражданина об административной ответственности и предложил мужчине добровольно выдать запрещенный предмет, что нарушитель и сделал.

Сотрудниками отдела судебных приставов по Калевальскому району в отношении нарушителя был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение мировому судье.

В результате правонарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.