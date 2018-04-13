Жителя Карелии оштрафовали за попытку пронести в суд замаскированный кастет

По теме
В Калевальском районе местный житель пытался пронести в суд замаскированный в ремне брюк кастет, сообщили в УФССП Карелии.
В марте в здание судебного участка Калевальского района для рассмотрения вопроса об административном наказании был доставлен местный житель.
Судебным приставом при досмотре на входе в суд у мужчины был обнаружен запрещенный предмет — кастет, замаскированный в ремне брюк.
Пристав предупредил гражданина об административной ответственности и предложил мужчине добровольно выдать запрещенный предмет, что нарушитель и сделал.
Сотрудниками отдела судебных приставов по Калевальскому району в отношении нарушителя был составлен административный протокол и направлен на рассмотрение мировому судье.
В результате правонарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.
Комментарии