Жителя Прионежья будут судить за повторную пьяную езду

Очевидцы дорожного происшествия сообщили об аварии в полицию. Наряд ГИБДД задержал горе-водителя и освидетельствовал на состояние опьянения.

Дорожные полицейские выяснили, что в прошлом году водителя привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение и лишили на полтора года права управления автомобилем.

В полиции Прионежского района было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину. Принадлежащий ему автомобиль изъяли и наложили на него арест.

Прокурор изучил материалы уголовного дела и утвердил обвинительное постановление. После того, как обвинительное заключение вручили обвиняемому, уголовное дело направили для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.

Кроме того, на основании обвинительного приговора принадлежащий жителю Прионежья автомобиль могут конфисковать в доход государства.