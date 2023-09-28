Жителя Прионежья будут судить за повторную пьяную езду

В прошлом году горе-водителя лишили на полтора года прав за нетрезвое вождение.
В Прионежском районе в суд направлено уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения
Очевидцы дорожного происшествия сообщили об аварии в полицию. Наряд ГИБДД задержал горе-водителя и освидетельствовал на состояние опьянения.
Дорожные полицейские выяснили, что в прошлом году водителя привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение и лишили на полтора года права управления автомобилем.
В полиции Прионежского района было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину. Принадлежащий ему автомобиль изъяли и наложили на него арест.
Прокурор изучил материалы уголовного дела и утвердил обвинительное постановление. После того, как обвинительное заключение вручили обвиняемому, уголовное дело направили для рассмотрения в Прионежский районный суд.
Злоумышленнику грозит до 2 лет лишения свободы.
Кроме того, на основании обвинительного приговора принадлежащий жителю Прионежья автомобиль могут конфисковать в доход государства.
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