Праздничное настроение создали новоселам в районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
29.12.2023 13:10
С 9 января школы Петрозаводска будут частично учиться дистанционно
08.01.2024 22:00
В аварии с участием 50-ти авто в Новгородской области погибли люди
08.01.2024 20:30

Жителям Карелии рассказали, как продать, подарить или унаследовать оружие без проблем с законом

Новости. Общество
18:40, 09 Января 2024
фото: © Dmitry / Adobe Stock

Новости партнеров

Специалисты объяснили, какими последствиями грозит незаконный оборот предметов вооружения.

В пресс-службе Управления Росгвардии по республике Карелия объяснили, как продать, подарить или унаследовать оружие без проблем с законом.

Как осообщили в источнике, при условии соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», граждане России вправе завещать, наследовать, продавать и дарить принадлежащее им оружие физическим и юридическим лицам.

Специалисты отметили, что избежать возможных проблем, в том числе в виде административного или уголовного наказания за незаконный оборот предметов вооружения, поможет оформление необходимых документов в территориальном подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Кроме того, сэкономить время и силы при получении лицензии на приобретение оружия позволяет подача заявления в электронном виде через личный кабинет на едином интернет-портале государственных услуг.

«Без лицензии можно приобрести, унаследовать или получить в дар только списанное оружие, которое в обиходе часто называют охолощенным или деактивированным. И хотя сделку по продаже или дарению такого имущества можно совершить в простой письменной форме, продавцу, и дарителю, и новому владельцу необходимо уведомить об этом территориальный орган Росгвардии по месту жительства или регистрации в двухнедельный срок со дня приобретения списанного оружия», — пояснили в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по республике Карелия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.01.2024, 14:48
Финляндия изменила требования для получения визы
07.01.2024, 10:21
Финляндия продолжает пропускать через свою территорию ядерное топливо из России
08.01.2024, 10:45
Известный бизнесмен отправился на зимнюю рыбалку в дикий мороз
03.01.2024, 22:00
В России введены новые штрафы для владельцев недвижимости
03.01.2024, 09:00
Стало известно, как долго продлятся морозы в Карелии
03.01.2024, 12:31
Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Чтиво

29.12.2023 20:20
Без политики
Нам несказанно повезло - три зимних волшебника на одну Карелию. К каждому из них есть вопросы, и каждому из них есть, о чем рассказать
Эксклюзивное интервью в преддверии Нового года с загадочными и влиятельными фигурами нашей республики: удивительные открытия, подведение итогов года и планы на будущее.
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
15.12.2023 14:36
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
архив чтиво

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
Сегодня 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.