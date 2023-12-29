Жителям Карелии рассказали, как продать, подарить или унаследовать оружие без проблем с законом

Специалисты объяснили, какими последствиями грозит незаконный оборот предметов вооружения.

В пресс-службе Управления Росгвардии по республике Карелия объяснили, как продать, подарить или унаследовать оружие без проблем с законом.

Как осообщили в источнике, при условии соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии», граждане России вправе завещать, наследовать, продавать и дарить принадлежащее им оружие физическим и юридическим лицам.

Специалисты отметили, что избежать возможных проблем, в том числе в виде административного или уголовного наказания за незаконный оборот предметов вооружения, поможет оформление необходимых документов в территориальном подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Кроме того, сэкономить время и силы при получении лицензии на приобретение оружия позволяет подача заявления в электронном виде через личный кабинет на едином интернет-портале государственных услуг.

«Без лицензии можно приобрести, унаследовать или получить в дар только списанное оружие, которое в обиходе часто называют охолощенным или деактивированным. И хотя сделку по продаже или дарению такого имущества можно совершить в простой письменной форме, продавцу, и дарителю, и новому владельцу необходимо уведомить об этом территориальный орган Росгвардии по месту жительства или регистрации в двухнедельный срок со дня приобретения списанного оружия», — пояснили в центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по республике Карелия.