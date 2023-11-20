Жителям Петрозаводска напротив мэрии угрожают опасные сосульки

В центре Петрозаводска рядом с городской мэрией заметили опасные сосульки.

Информация о сосульках появилась в эти минуты в официальной группе Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска.

В ЕДДС поступило сообщение о том, что с крыши дома по проспекиту Ленина, 3 со стороны проспекта свисают опасные сосульки.

«Заказана вышка для снятия сосулек на 22 ноября», — уточнили в ЕДДС карельской столицы.

«Будьте внимательны и осторожны!» — предупредили в сети.