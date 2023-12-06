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Больше 120 жилых домов в Петрозаводске надолго останутся без воды и тепла

Новости. Происшествия
18:36, 06 Декабря 2023
фото: © Марина Трубилина

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Почти на сутки десятки жилых зданий в карельской столице останутся без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии.

По информации петрозаводской ЕДДС, с 10.00 7 декабря до 05.00 8 декабря не будет тепла и горячей воды в домах по следующим адресам:

Анохина, д. 8, 12, 14, 29А, 33, 25, 29, 27, ул. Гоголя, д. 28, 30, 32, 50, 40, 36, 38, 27, 54, 56, 60, 58, 47, 45А, ул. Максима Горького, д. 15, 24, 26, 28, 20А, 22, 20, 16, 18, 16А, 23, 21В, 21АВ, 21, 19, 19А, 21Б, 17, ул. Ватутина, д. 71Б, шоссе Лососинское, д. 4, 4В, ул. Мичуринская, д. 19, 13, 15, 17, 21А, 5, 7, 9, 20, 18, 18а, 36, 11.

А также:

Фрунзе, д. 14А, 23, 25, 29, 27, 12, 10, 2, 4, 6, 6А, 9, 5, 5А, 7, 7А, ул. Черняховского, д. 47, 43, 51, 41, 53, ул. Островского, д. 18, 54, 83, 87, ул. Фурманова, д. 11, 8, 10, 5, 3, ул. Красноармейская, д. 31, 31А, 26, 28, 30, 24, 24А, 20, 16, 18, 14, 12, 10, 25, 3, ул. ул. Коммунальная, д. 5, 9А, 7, 1, 7А, ул. Лососинская, д. 5, 6, 8, 8А, 14 стр. 3, 13А, 14, 13, 7, 9, 4, наб. Древлянская, д. 2, 1, 3.

Причина: устранение повреждения на сетях компании «ТГК — 1».

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