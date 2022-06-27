Жительница Карелии 9 раз ударила ножом знакомого и отправится в колонию на 7,5 лет

В Лоухском районе женщина осуждена за убийство знакомого, сообщили в прокуратуре республики.

Лоухский районный суд приговорил местную жительницу к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщина признана виновной в убийстве.

Установлено, что подсудимая в один из дней марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости к своему знакомому. Там между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого женщина нанесла потерпевшему не менее 9 ударов ножом. Убедивший, что мужчина мертв, она покинула квартиру.

В дальнейшем убийца самостоятельно сообщила о случившемся в полицию, написала явку с повинной, показала сотрудникам полиции, куда выбросила нож, которым наносила удары.

В судебном заседании женщина признала свою вину полностью.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, жительница Карелии отправится в колонию на 6 лет за убийство сына.