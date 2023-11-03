Жительница Карелии пыталась вывезти за границу 110-летнюю «Золотую книгу сказок»

Старинную книгу карельские таможенники нашли в автомобиле гражданки России, которая ехала в Финляндию.

При выезде из страны женщина не задекларировала печатное издание и не предоставила нужные документы на его вывоз. Сотрудники таможенного поста МАПП Вяртсиля изъяли ветхий фолиант и отправили на экспертизу.

Согласно заключению экспертов, в руки таможенников попала «Золотая книга сказок всех стран и народов», изданная в 1913 году в Москве.



«Она относится к категории культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза. Книга снабжена хромолитографированными картинами по акварелям художника Артура Шенера», — говорится в пресс-релизе карельской таможни.

Чтобы выезти эту книгу за границу, женщина должна была представить заполненную пассажирскую таможенную декларацию и соответствующее разрешение министерства культуры.

В отношении автоледи возбудили два дела об административных правонарушениях.